Du 14 juillet au 17 août 2025 inclus, les lignes du territoire Seine Grand Orly passent aux horaires été !
Engagés en faveur du respect de l’environnement, les dépliants horaires prennent également des vacances. Retrouvez les horaires de vos lignes pour la période estivale sur les canaux suivants :
- Le site internet d’Île-de-France Mobilités rubrique Me Déplacer > Horaires > Bus et saisissez le numéro de ligne
- Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités
- Aux points d'arrêt
- Auprès de notre centre de relation client au 0800 10 20 20
Retrouvez ci-dessous les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025.