Les horaires d'été sont désormais accessibles en version 100 % numérique !

Du 14 juillet au 17 août 2025 inclus, les lignes du territoire Seine Grand Orly passent aux horaires été !

Engagés en faveur du respect de l’environnement, les dépliants horaires prennent également des vacances. Retrouvez les horaires de vos lignes pour la période estivale sur les canaux suivants :

  • Le site internet d’Île-de-France Mobilités rubrique Me Déplacer > Horaires > Bus et saisissez le numéro de ligne
  • Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités
  • Aux points d'arrêt
  • Auprès de notre centre de relation client au 0800 10 20 20

Retrouvez ci-dessous les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025.

Ligne 282
Ligne 480
Ligne 482
Ligne 483
Ligne Licorne