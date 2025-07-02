Du 14 juillet au 17 août 2025 inclus, les lignes du territoire Seine Grand Orly passent aux horaires été !

Engagés en faveur du respect de l’environnement, les dépliants horaires prennent également des vacances. Retrouvez les horaires de vos lignes pour la période estivale sur les canaux suivants :

Le site internet d’Île-de-France Mobilités rubrique Me Déplacer > Horaires > Bus et saisissez le numéro de ligne

Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités

Aux points d'arrêt

Auprès de notre centre de relation client au 0800 10 20 20

Retrouvez ci-dessous les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025.