Du 21 au 28 avril 2025, votre territoire Roissy Est organise un jeu concours pour fêter les 1 an de la renumérotation des lignes de bus !

Pour participer :

Cliquez sur le lien suivant : lien

Remplissez vos coordonnées (nom, prénom, adresse email)

Répondez correctement à toutes les questions

Les 3 gagnants seront tirés au sort parmi les participants ayant répondu correctement à toutes les questions ! Ils gagneront des goodies !

Les gagnants seront contactés par email la semaine du 28 avril afin de connaitre les modalités de retrait de leur lot.