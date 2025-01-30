Du 3 au 9 février 2025, votre territoire organise un jeu concours en partenariat avec le Centre Commercial d'Aéroville.

Pour participer :

Cliquez sur le lien suivant : lien

Remplissez vos coordonnées (nom, prénom, adresse email)

Répondez correctement aux questions

2 participants seront tirés au sort pour remporter une carte cadeau d'une valeur de 80€ chacune!

Les 2 gagnants seront contactés par email le 9 février, et pourront récupérer leur carte cadeau directement à l'accueil du Centre Commercial d'Aéroville.