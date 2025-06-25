Du 7 juillet au 24 août 2025 inclus, certaines lignes passent en horaires d'été !

Engagés en matière de respect de l’environnement, nous vous proposons de consulter vos horaires pour la période estivale exclusivement en ligne :

Le site internet d’Île-de-France Mobilités > Infos > Actualités > Seine et Marne > Roissy Est

Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités

Aux points d'arrêt

Auprès de notre centre de relation client au : 0800 10 20 20

Retrouvez, ci-dessous, les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025 :