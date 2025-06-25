Vos horaires d'été 100 % numériques, maintenant disponibles !

Publié le

Lecture 1 min

Retrouvez les horaires d'été de vos lignes du territoire Roissy Est, valables du 7 juillet au 24 août 2025.

Du 7 juillet au 24 août 2025 inclus, certaines lignes passent en horaires d'été !

Engagés en matière de respect de l’environnement, nous vous proposons de consulter vos horaires pour la période estivale exclusivement en ligne :

  • Le site internet d’Île-de-France Mobilités > Infos > Actualités > Seine et Marne > Roissy Est
  • Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités
  • Aux points d'arrêt
  • Auprès de notre centre de relation client au : 0800 10 20 20

Retrouvez, ci-dessous, les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025 :

Ligne 2101

 -  5.9 MB

Ligne 2103

 -  2.8 MB

Ligne 2104

 -  3.1 MB

Ligne 2107

 -  1.8 MB

Ligne 2108

 -  1.9 MB

Ligne 2109

 -  2.1 MB

Ligne 2111

 -  1.8 MB

Ligne 2117

 -  1.9 MB

Ligne 2120

 -  2.8 MB

Ligne 2122

 -  2.6 MB

Ligne 2129

 -  2.9 MB

Ligne 2130

 -  1.4 MB