Du changement sur votre ligne de bus express 91.06

A la demande de la Communauté Paris-Saclay, la ligne 91.06 évolue dans le cadre d'une expérimentation d'une durée estimative d'un an. La fréquentation, le temps de parcours et la satisfaction clients seront les critères d'évaluation de cette expérimentation.

Cette expérimentation a pour but de décharger la ligne 9 entre le Guichet et l'arrêt Université Paris-Saclay, et de tester une liaison directe entre la gare du Guichet, et les quartiers de Corbeville / École Polytechnique.

L'évolution est la suivante : Aux heures de pointe, matin et soir, la desserte Massy <> Joliot-Curie devient Massy <> Gare du Guichet.

La branche Massy <> Christ de Saclay ne change pas.