Du nouveau sur le territoire : votre ligne 5144 évolue !

A compter du 24 mars 2025, une nouvelle desserte

Du nouveau sur la ligne 5144

A compter du 24 mars 2025, la ligne 5144 desservira l'arrêt "Avenue de la Pyramide" à Voisins-le-Bretonneux dans les deux sens.

  • Nouvelle desserte
    Lien entre le quartier de la Remise et la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines en 10 minutes.
  • Fréquence de la ligne
    Du lundi au vendredi : le matin, un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe entre 6h et 8h.
    Le soir, un bus toutes les heures entre 17h30 et 19h.

N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'IDFM pour consulter les horaires.

