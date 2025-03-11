Du nouveau sur la ligne 5144

A compter du 24 mars 2025, la ligne 5144 desservira l'arrêt "Avenue de la Pyramide" à Voisins-le-Bretonneux dans les deux sens.

Nouvelle desserte

Lien entre le quartier de la Remise et la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines en 10 minutes.

Fréquence de la ligne

Du lundi au vendredi : le matin, un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe entre 6h et 8h.

Le soir, un bus toutes les heures entre 17h30 et 19h.

N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'IDFM pour consulter les horaires.