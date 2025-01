Du nouveau sur votre réseau à partir du 19 juillet 2021 !

> Des horaires d’été adaptés aux nouveaux modes de vie des Franciliens avec une mise en place au 19 juillet !

Les horaires de l’été qui sont adaptés à une baisse de trafic pendant les vacances ne seront mis en application qu’à partir du 19 juillet, et l’offre plein trafic reprendra dès le 23 août 2021 !

Les voyageurs pourront encore profiter de l’offre plein trafic jusqu’au 18 juillet. Dès la fin des cours le 06 juillet, les courses desservant spécifiquement des établissements scolaires ne seront pas assurées.

> Des modifications dans la desserte de la gare de Lagny-Thorigny

Ligne 04 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart : Report de la desserte de l’Intermarché de Thorigny-sur-Marne vers l’arrêt « Hauts de Vallières » sur la ligne 15

Report de la desserte de l’Intermarché de Thorigny-sur-Marne vers l’arrêt « Hauts de Vallières » sur la ligne 15 Ligne 07 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Pomponne / Pomponnette : ajout d’un départ à 21h00 depuis la Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) vers Pomponne du lundi au samedi.

ajout d’un départ à 21h00 depuis la Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) vers Pomponne du lundi au samedi. Ligne 15 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Claye-Souilly : report de la desserte de l’Île-de-Loisirs de Jablines (le mercredi et samedi entre avril et septembre) sur le Transport à la Demande de Marne-la-Vallée qui fonctionne toute l’année

> Une liaison Lagny-sur-Marne <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy simplifiée et une desserte de Lagny renforcée

Les itinéraires des lignes 23 et 37 ont été repensés afin de simplifier l’offre et d’assurer de meilleures liaisons inter-quartiers aux usagers :

Ligne 23 - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

La ligne 23 aura un itinéraire unique entre Gare de Lagny Thorigny et Gare de Mare-la-Vallée Chessy Nord, la desserte de l’arrêt Canada, Imprimerie et Cimetière sera reportée sur la ligne 37.

L’arrêt Artisans sera déplacé sur la RD934 en direction de Gare de MLV Chessy. Il permettra des correspondances avec les lignes 24 et 43.

Pour accompagner cette amélioration, l’offre de transport sera aussi renforcée :

En semaine, 1 départ supplémentaire depuis Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord entre 15h00 et 16h00 ; le week-end et jours fériés : 1 départ supplémentaire depuis Gare de Lagny Thorigny à 18h30 ; 2 départs supplémentaires depuis Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord entre 13h00 et 18h00

Lignes 37a et 37b - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Lagny Thorigny par Lagny-sur-Marne et St-Thibault-des-Vignes

Les lignes 37a et 37b seront prolongées jusqu’en Gare de Lagny Thorigny (correspondance avec la Ligne P vers/depuis Gare de l’Est et les lignes 02-21-23-25-26-29-42). Elles partiront du quai de la ligne 29.

Elles desserviront les arrêts Canada, Imprimerie et Cimetière de Lagny (anciennement sur la ligne 23) mais aussi la Zone Industrielle de Lagny avec la desserte des arrêts (Aureau, La Pointe et Sodis).

Une nouvelle offre attractive du lundi au dimanche avec :

* un renfort d’offre toute la journée (fréquence de 30 minutes) sur la 37a le soir et la 37b, le matin

* des bus + tôt et + tard le soir sur la 37a et la matin sur la 37b

Ligne 21 - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Torcy

Le départ de 11h00 de Gare de Lagny Thorigny qui fonctionne habituellement le mercredi et vendredi fonctionnera désormais du lundi au vendredi.

> Des adaptations sur les lignes 34, 35 et 43

Ligne 34 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare de Val d’Europe / Ligne 35 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Magny-le-Hongre /Bailly-Romainvilliers / Ligne 43 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare de Val d’Europe

Sur la ligne 34, bénéficiez dès le 23 août de 4 départs supplémentaires en semaine.

À la suite du décalage de l’application des horaires de l’été, la ligne 35 sera suspendue uniquement pendant 5 semaines du 19 juillet au 22 août et l’offre des lignes 34 et 43 sera adaptée. Les usagers de Magny-le-Hongre et Bailly-Romainviliers pourront se reporter sur la ligne 34 ou 59

> Une desserte des établissements scolaires simplifiée à partir du 02 septembre 2021

Afin de proposer des dessertes simples et lisibles, des modifications ont été apportées à certaines lignes :

La desserte de l’ensemble scolaire privé St-Laurent La Paix Notre Dame à Lagny-sur-Marne depuis les communes de : Brou-sur-Chantereine, Bussy-St-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Conches-sur-Gondoire, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gournay-sur-Marne, Guermantes, Pontault-Combault, Noisiel, St-Thibault-des-Vignes, Torcy et Vaires-sur-Marne, est transférée sur les lignes suivantes en direction de l’ensemble scolaire :

Ligne 20a - Chelles les Martyrs <> Brou-sur-Chantereine <> Vaires-sur-Marne <> St-Thibault-des-Vignes

Ligne 20b - Gournay Eglise <> Champs-sur-Marne Matteotti

Ligne 20c - Champs-sur-Marne Château <> Noisiel <> St-Thibault-des-Vignes <> Bussy-St-Martin <> Guermantes <> Conches-sur-Gondoire

Ligne 20d - Noisiel Les Provinces <> Torcy <> St-Thibault-des-Vignes

Ligne 20e - Pontault-Combault Place Beilstein <> Emerainville <> Croissy Beaubourg

Les horaires restent inchangés.

Les dessertes des établissements scolaires de Bussy-St-Georges (Place du Clos et Lycée Martin Luther King) depuis la Gare de Val d’Europe / Jossigny sont transférées de la ligne 44 vers la ligne 46. Les horaires restent inchangés.

> Des itinéraires repensés et une offre adaptée sur le secteur Nord Est de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)

Ligne 06 - de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare d’Esbly

Un nouvel itinéraire plus simple et plus direct

* 2 terminus uniques : Gare de Marne-la-Vallée Chessy et Gare d’Esbly

* Un itinéraire plus lisible dans les 2 sens avec la suppression de l’arrêt Oustal (report arrêt Corbie)

Une offre plus lisible

* une grille horaire simplifiée

* des correspondances bus/train en Gare d’Esbly améliorées * une adaptation aux nouveaux horaires d’entrée/sortie du collège Louis Braille à Coupvray

Ligne 14- Jablines Île-de-Loisirs <> Gare d’Esbly <> St-Germain-sur-Morin Collège Stéphane Hessel

La ligne 14 fusionne avec la ligne 07 avec un itinéraire unique de l’Île de Loisirs de Jablines vers St-Germain-sur-Morin.

L’offre de la ligne est renforcée :

* des bus + tôt, + tard et en heures de pointe sur le trajet Gare d’Esbly <> St-Germain sur Morin

* des bus + tôt et en journée depuis la gare d’Esbly vers Jablines

* des bus en plus en heures de pointe et + tard le soir de Jablines vers Gare d’Esbly

* une adaptation aux nouveaux horaires d’entrée/sortie du collège Louis Braille à Coupvray

Ligne 24 - Jablines Île-de-Loisirs <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

L’offre actuelle du week-end circulera toute l’année (1 aller/retour), actuellement elles ne fonctionnent que d’avril à octobre).

Ligne 57 Gare d’Esbly <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

La ligne 57 proposera :

* une offre ajustée et cadencée

* des correspondances bus/train en gare améliorées

* une adaptation aux nouveaux horaires d’entrée/sortie du collège Louis Braille à Coupvray

Ligne 60 - Quincy-Voisins Philo <> Gare de Val d’Europe

Un nouvel itinéraire pour être au plus proche des usagers :

* nouveaux arrêts sur Quincy-Voisins Demi-Lune et Prés Longs vers Quincy-Voisins Philo (correspondance avec la ligne 19 Gare de Marne la vallée Chessy <> Gare de Meaux)

* Arrêt Braunston supprimé en raison de difficulté de passage sur la voirie (report à l’arrêt Mairie)

> Les lignes 22 et 27 deviennent accessibles à tous

Ligne 22 Gare de Bussy-St-Georges <> Gare de Val d’Europe / Ligne 27 - Gare de Bussy-St-Georges <> Ferrières-en-Brie

Les lignes 22 et 27 seront désormais accessibles aux Usagers en Fauteuil Roulant grâce à la mise en accessibilité de + de 70% des arrêts et l’équipement de tous les bus affectés à ces lignes.

> Votre service de Transport à la Demande évolue aussi !

Le service de Transport à la Demande sur Marne-la-Vallée c’est 5 motifs de déplacements qui viennent en complément du réseau de bus lorsque celui-ci ne circule pas :

Gare Soirée : depuis les gares de : Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord

: depuis les gares de : Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord Gare Journée : depuis/vers les gares de : Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

: depuis/vers les gares de : Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord Ile de Loisirs de Jablines

Grand Hôpital de l'Est Francilien , site de MLV

, site de MLV Marchés de Lagny-sur-Marne et Magny-le-Hongre

NOUVEAU, dès le 19 juillet, les déplacements vers/depuis le Grand Hôpital de l’Est Francilien, site de Marne-la-Vallée seront possibles, sur réservation, du lundi au dimanche avec une plage horaire étendue.

> Des nouveaux bus plus respectueux de l’environnement

17 bus GNC (Gaz Naturel Comprimé) vont faire leur apparition d’ici la fin de l’année 2021.

Propriétés du Gaz Naturel :

Composé de 97% de Méthane + azote + hydrocarbures > inodore, incolore, non toxique

Parfumé au THT (TétraHydroThiophène) :

* Décelable par un nez moyen à partir de 1% de gaz dans l’air

* Concentration injectée dans le réseau de Gaz de France 25mg/m3

* Densité du gaz : 0.6 (plus léger que l’air)

A cette occasion les 2 dépôts de bus situés à Lagny-sur-Marne et Bailly-Romainvilliers sont équipés de nouvelles stations de recharges.

Nous vous souhaitons un bel été sur nos lignes !

----------------

Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle offre (horaires, plans) sur :

>> L’application Île-de-France Mobilités, sur Apple store ou Androïd ou le site internet iledefrance-mobilites.fr/

>> L’application TàD Île-de-France Mobilités, sur Apple store ou Androïd ou le site internet tad.idfmobilites.fr/

>> Auprès de notre Point Info Bus en Gare de Lagny Thorigny

Par téléphone au 01 60 07 94 70 du lundi au samedi de 6h30 à 20h00

>> Twitter @MLV_IDFM