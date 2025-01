Baludik, l'application qui vous emmène en balade !

Comment ça marche ?

1. Téléchargez l’application Baludik et sélectionnez le parcours d'Enghien-les-Bains / Montmorency.

2. Débutez votre aventure sur la ligne 1515 en gare d'Enghien-les-Bains.

3. Parcourez les différentes étapes et résolvez les énigmes pour en apprendre plus sur l’histoire des lieux traversés et mieux comprendre le fonctionnement de votre ligne 1515.

Téléchargez l'application sans plus attendre !