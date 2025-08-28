Nous faisons notre possible pour pallier ces difficultés, cependant, nous sommes contraints d’annuler certaines courses.

Détail des perturbations sur vos lignes

Ligne 1 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Ligne 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons

Ligne 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil

Ligne 6 -Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d’Argenteuil

Ligne 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-Les-Bains

Ligne 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Ligne 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Ligne 34 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux

Ligne B - Gare de Rueil-Malmaison <> Gare de Sartrouville

Ligne G - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Sartrouville

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.