Et hop ! J’ai retrouvé mon objet avec POP !

Après avoir cliqué sur « formulaire de perte en ligne », il vous suffit de saisir les informations sur l’objet perdu : description, lieu et date de la perte.

La plateforme vous permet de créer facilement un compte avec vos cordonnées et de publier votre annonce en attendant d’être recontacté. Les équipes du territoire de Bièvre sont informées automatiquement d’une correspondance entre la déclaration d’objet perdu émise par un voyageur et la déclaration d’un objet trouvé renseigné en interne. Le processus de restitution de l’objet à son propriétaire est alors enclenché. Selon les informations renseignées, vous recevez un SMS ou un email vous indiquant que votre objet a été retrouvé, et le lieu auquel il est disponible.

Une livraison de l’objet est également possible (aux frais du voyageur) !

Chaque jour, nous sommes ravis d'être à vos côtés pour contribuer à améliorer votre expérience voyageurs.