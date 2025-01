Étampes : des bus, même tard le soir

A partir du 1er août, profitez du nouveau service de soirée, sans réservation, au départ de la gare d’Étampes à l'arrêt "Gaston Beau" : le Bus de Soirée attend l’arrivée du RER C, et dépose le voyageur à l’arrêt le plus proche de chez lui, sur les lignes 1 ou 2.

Pour cela, rien de plus simple ; il suffit au voyageur montant dans le bus d’indiquer au conducteur son arrêt de descente.

· 2 départs sont proposés du lundi au vendredi à 22h40 et à 23h40.

· Le samedi, 4 départs sont proposés : 21h10, 22h10, 23h10 et 00h10.

Le Bus de Soirée est ouvert à tous : pour l’emprunter, votre titre de transport régional habituel suffit ! (Passe Navigo, Carte imagine R, Ticket T+…)