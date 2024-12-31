Création d'un arrêt temporaire à Saint-Germain-en-Laye à proximité des établissements scolaires du centre-ville.

Un nouvel arrêt temporaire «Place Royale / Gambetta» est mis en place à Saint-Germain-en-Laye, uniquement pour les trajets en provenance de Maisons-Laffitte. Ce nouvel arrêt permet aux scolaires se rendant dans les établissements du centre-ville (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret et Saint-Erembert) de gagner du temps.

Dans l’autre sens, les départs de Saint-Germain-en-Laye sont maintenus à l'arrêt habituel Gare de Saint-Germain-en-Laye.