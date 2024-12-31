Déviation de l'itinéraire en raison des travaux sur le boulevard Paymal au Mesnil-le-Roi
En raison des travaux qui se dérouleront sur le boulevard Paymal jusqu’en décembre 2025, la ligne 2 est déviée dans les deux sens de circulation. Les arrêts « Château du Val » et « Strasbourg Paymal » sont supprimés et reportés à l’arrêt « Strasbourg Curie ». Cette déviation entraîne des allongements de temps de parcours sur votre ligne
Ajustements de vos horaires pour mieux s’adapter à votre itinéraire de déviation
Les horaires de votre ligne sont ajustés pour tenir compte des temps de trajet supplémentaires liés aux travaux. De plus, afin de mieux répondre à vos besoins, les départs de Maisons-Laffitte le matin sont avancés pour respecter les horaires d’entrée des établissements scolaires.
Création d'un arrêt temporaire à Saint-Germain-en-Laye à proximité des établissements scolaires du centre-ville.
Un nouvel arrêt temporaire «Place Royale / Gambetta» est mis en place à Saint-Germain-en-Laye, uniquement pour les trajets en provenance de Maisons-Laffitte. Ce nouvel arrêt permet aux scolaires se rendant dans les établissements du centre-ville (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret et Saint-Erembert) de gagner du temps.
Dans l’autre sens, les départs de Saint-Germain-en-Laye sont maintenus à l'arrêt habituel Gare de Saint-Germain-en-Laye.
Nouvel itinéraire vers le lycée International depuis Maisons-Laffitte
L'itinéraire vers le lycée International depuis Maisons-Laffitte est modifié le matin. Le trajet passera désormais par la Route du Pecq, le quai Voltaire, la D186 et la N13. Ainsi, le sens de desserte des établissements scolaires est modifié : le bus dessert les arrêts Notre-Dame, Léonard de Vinci, puis le Lycée International.
NOUVEAUTE
Plus de bus en heure creuse et en soirée
Afin de mieux satisfaire vos besoins de transport, trois aller-retours supplémentaires sont créés en soirée, jusqu'à 22h30, au départ des gares de Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-Laye. De plus, des courses supplémentaires ont été ajoutées en milieu de journée.