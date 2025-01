Fermeture du RER B, vos lignes de bus Terres d'Envol s'adaptent !

La ligne 617 : le terminus Gare d'Aulnay-sous-Bois sera déplacé à la Gare de Villepinte

La ligne 15 : des horaires adaptés sur l'axe Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

Le terminus d'une course sur deux sera réalisé à la Gare de Sevran Beaudottes au lieu de la Gare d'Aulnay-sous-Bois.

En heure de pointe, 1 bus toutes les 8 à 12 min entre la Gare du Vert-Galant et la Gare de Sevran Beaudottes, et 1 bus toutes les 15 à 20 min entre la Gare de Sevran Beaudottes et la Gare d'Aulnay-sous-Bois.

La ligne 620 : des horaires adaptés sur l'axe Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

La liaison entre le Métro 5 depuis Bobigny Pablo Picasso et la Gare du Blanc-Mesnil sera renforcée avec en heure de pointe 1 bus toutes les 12 à 15 min entre Bobigny Pablo Picasso et la Gare du Blanc-Mesnil.

Des courses supplémentaires seront disponibles jusque tard dans la soirée, en correspondance avec le dernier Métro 5 à Bobigny Pablo Picasso.

La liaison entre la Gare du Blanc-Mesnil et la ZA du Pont Yblon présentera en heure de pointe 1 bus toutes les 25 à 30 min.

Les horaires détaillés de cette journée exceptionnelle seront mis à jour sur le site iledefrance-mobilites.fr et son application.