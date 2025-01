Zoom sur les services TàD de Grand Melun

Le TàD Sainte Assise

En journée, de 9h50 à 15h45 du lundi au vendredi, profitez d’une mobilité à la carte sur les lignes J et O grâce au TàD Sainte Assise.

Réservez vos trajets jusqu’à 1h à l’avance, pour des itinéraires plus directs vers les gares de Ponthierry-Pringy, Le Mée et Cesson, et davantage de correspondances avec le RER D.

Le TàD Saint Fargeau

Votre TàD Saint Fargeau fonctionne du lundi au samedi de 6h à 20h. Réservez vos trajets jusqu’à 1h à l’avance sur Internet, l’application mobile ou par téléphone.