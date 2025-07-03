Vos horaires d'été 2025
Les périodes de validité de vos horaires d'été :
- Lignes 6160, 6161, 6162, 6164 : du lundi 7 juillet au dimanche 31 août 2025
- Lignes 6135 et 6136 : du lundi 7 juillet au jeudi 14 août 2025
- Lignes 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : du lundi 14 juillet au dimanche 17 août 2025
- La ligne 6163 et les lignes à vocation scolaire ne circulent pas pendant les vacances d'été.
Engagés dans le respect de l'environnement, nous vous invitons à consulter vos horaires estivaux exclusivement en ligne sur :
- Le site internet d’Île-de-France Mobilités > Me Déplacer > Horaires
- Sur l’application Île-de-France Mobilités
- Par téléphone au : 0800 10 20 20
Toute l'équipe de Vélizy Vallées vous souhaite un bel été !