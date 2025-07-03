Vos horaires d'été 2025

Les périodes de validité de vos horaires d'été :

Lignes 6160, 6161, 6162, 6164 : du lundi 7 juillet au dimanche 31 août 2025

: du lundi 7 juillet au dimanche 31 août 2025 Lignes 6135 et 6136 : du lundi 7 juillet au jeudi 14 août 2025

et 6136 : du lundi 7 juillet au jeudi 14 août 2025 Lignes 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : du lundi 14 juillet au dimanche 17 août 2025

: du lundi 14 juillet au dimanche 17 août 2025 La ligne 6163 et les lignes à vocation scolaire ne circulent pas pendant les vacances d'été.

Engagés dans le respect de l'environnement, nous vous invitons à consulter vos horaires estivaux exclusivement en ligne sur :