Vos horaires d'été, maintenant disponibles !

Publié le

Lecture 1 min

Retrouvez toutes les informations sur les horaires d'été 2025 !

Vos horaires d'été 2025

Les périodes de validité de vos horaires d'été :

  • Lignes 6160, 6161, 6162, 6164 : du lundi 7 juillet au dimanche 31 août 2025
  • Lignes 6135 et 6136 : du lundi 7 juillet au jeudi 14 août 2025
  • Lignes 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : du lundi 14 juillet au dimanche 17 août 2025
  • La ligne 6163 et les lignes à vocation scolaire ne circulent pas pendant les vacances d'été.

Engagés dans le respect de l'environnement, nous vous invitons à consulter vos horaires estivaux exclusivement en ligne sur :

  • Le site internet d’Île-de-France Mobilités > Me Déplacer > Horaires
  • Sur l’application Île-de-France Mobilités
  • Par téléphone au : 0800 10 20 20
Cliquer ici pour le lien direct vers vos horaires d'été !

Toute l'équipe de Vélizy Vallées vous souhaite un bel été !