Les horaires de certaines lignes sont modifiés durant l'été.
Du 15 juillet au 24 août, les horaires des lignes suivantes seront modifiés :
- Ligne 9502 : consultez les horaires
- Ligne 30B : consultez les horaires
Cet été, vos dépliants prennent des congés !
Dans l'objectif de réduire notre impact environnemental, les dépliants horaires ne sont plus imprimés pendant la période estivale.
Où puis-je retrouver mes horaires ?
- Sur le site internet dans la rubrique Infos> Actualités> Val d'Oise> Roissy Ouest
- Sur l’application Ile-de-France Mobilités
- A votre point d’arrêt
- Auprès de notre centre de relation client au 0800 10 20 20
Retrouvez toutes vos actualités sur X (ex Twitter) : @RoissyO_IDFM
Nous vous souhaitons un bel été sur vos lignes !