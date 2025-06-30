Les horaires été de certaines lignes de bus de Roissy Ouest sont adaptés

Publié le

  -  

Mis à jour le

Lecture 1 min

Certaines lignes de bus vont être modifiées cet été, on vous précise tout ici.

Les horaires de certaines lignes sont modifiés durant l'été.

Du 15 juillet au 24 août, les horaires des lignes suivantes seront modifiés :

Cet été, vos dépliants prennent des congés !

Dans l'objectif de réduire notre impact environnemental, les dépliants horaires ne sont plus imprimés pendant la période estivale.

Où puis-je retrouver mes horaires ?

Retrouvez toutes vos actualités sur X (ex Twitter) : @RoissyO_IDFM

Nous vous souhaitons un bel été sur vos lignes !