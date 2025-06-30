Où puis-je retrouver mes horaires ?

Sur le site internet dans la rubrique Infos> Actualités> Val d'Oise> Roissy Ouest

Sur l’application Ile-de-France Mobilités

A votre point d’arrêt

Auprès de notre centre de relation client au 0800 10 20 20

Retrouvez toutes vos actualités sur X (ex Twitter) : @RoissyO_IDFM

Nous vous souhaitons un bel été sur vos lignes !