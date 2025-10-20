Actualités similaires

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence. ​

Nous vous donnons rendez-vous au Centre Opérationnel Bus de Villepinte :

Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB de Villepinte

241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte

Accès BUS : lignes 1, 619 et T'bus 1, arrêt "Central Parc"

