La ligne 262 se couche plus tard le soir !

La ligne 262 assure un lien intercommunal essentiel entre Versailles, Buc, Toussus-le-Noble, Châteaufort, Magny-les-Hameaux et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Elle offre également une connexion aux gares de Versailles Château Rive Gauche (RER C), Versailles Chantiers (RER C, Transilien N et U) et Saint-Rémy-lès-Chevreuse (RER B).