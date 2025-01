Dès le 28 août, du nouveau sur vos lignes du secteur de Dammartin-en-Goële - Saint-Pathus

La ligne 705 fusionne avec la 703

Les lignes 703 et 705 fusionnent et deviennent une seule et unique ligne : la ligne 703. La desserte vers la Gare de Dammartin-Juilly-Saint-Mard est simplifiée, les usagers pourront se rendre plus vite vers la Gare depuis Saint-Pathus et Saint-Soupplets.