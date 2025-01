Votre ligne estivale circulera du 1er juin au 29 septembre 2024 pour desservir l'île-de-Loisirs de Neuville-sur-Oise.

La ligne 29 est accessible depuis les gare de Pontoise Canrobert, de Cergy-Préfecture et de Neuville Université, le week-end uniquement (samedi et dimanche) les mois de juin et septembre, et tous les jours aux mois de juillet et août (en fonction des horaires d'été).

