La ligne N, qui circulait jusqu'à présent du mardi au samedi, sera désormais en service dès le lundi jusqu'au samedi inclus! Vous pourrez ainsi profiter de votre ligne dès le début de la semaine.

De plus, 4 courses l'après-midi sont décalées de 5 minutes, pour mieux correspondre aux horaires de sorties d'écoles à proximité de la Mairie de Houilles. Ces améliorations sont pensées pour faciliter vos déplacements !