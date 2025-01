La navette électrique de Houilles devient la "Ligne N": votre nouvelle solution de transport au sein de la commune.

Quelles sont les nouveautés ?

En plus du changement de numéro de ligne, vous bénéficiez d’horaires élargis avec un premier départ le matin dès 8h00, assuré tout au long de l’année.

Vous apprécierez également dès 2024 la nouvelle offre de service de la période estivale. Finies les suspensions de service en août !

Quand circule la ligne N ?

La ligne N est en service du mardi au samedi inclus, à l'exception des jours fériés.

Le premier départ de la journée s’effectue à 8h00 et le dernier à 19h00. Vous disposez d’un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe et en milieu de journée. En heures plus creuses, le bus passe toutes les heures.

Ces mêmes horaires s’appliquent en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires.

Durant la période estivale, le service offrira une fréquence à l’heure.

Quels sont les titres de transport valables sur la ligne N ?

Comme pour toute ligne régulière, les titres de transports Île-de-France sont acceptés sur la ligne N :

Navigo, Solidarité, Imagine’R, Senior... pour les forfaits

Ticket d’accès à bord auprès du conducteur, Pass Navigo Easy, ticket t+, tickets SMS (envoyer ARGBDS au 93100), Liberté +... pour les titres à l’unité



Pour plus d'information sur les titres de transport et tarifs

N’oubliez pas, pour voyager en règle, vous devez valider votre titre de transport. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez une amende.

Ce qui ne change pas…

Les arrêts et l’itinéraire de l’ancienne navette sont maintenus.

Retrouvez toutes les informations sur la ligne N dans le dépliant téléchargeable ci-dessous.

Bon voyage sur votre nouvelle ligne N !