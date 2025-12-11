Actualités similaires

Le N72, demandez lui la lune.
Un service la nuit, 7 jours sur 7, aux heures de fermeture du Câble C1 ? Avec le N72, circulez entre Créteil - L’Echat et la gare de Villeneuve-Saint-Georges de 23h30 à 5h30 du dimanche au samedi et de 00h30 à 6h30 dans la nuit du samedi au dimanche, avec un bus toutes les 30 minutes.
La nouvelle ligne N72 prend le relai du Câble C1
Que vous sortiez tard, commenciez votre journée très tôt ou cherchiez simplement une solution pratique pour rejoindre le métro 8, le bus de nuit N72 facilite vos déplacements nocturnes.
- Un service continu entre Créteil - L’Échat et la gare de Villeneuve-Saint-Georges.
- Une ligne circulant tous les jours.
- Un bus toutes les 30 minutes en moyenne.
- Des bus toute la nuit aux heures de fermeture du Câble C1, de 23h30 à 5h30 du dimanche au samedi et de 00h30 à 6h30 dans la nuit du samedi au dimanche.
- Moins de 30 minutes de temps de trajet pour parcourir l’ensemble de la ligne.
Pour retrouver toute l'actualité de vos bus Marne et Seine et du Câble C1, rendez-vous sur votre compte X : @MarneSeine_IDFM