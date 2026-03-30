A partir du lundi 30 mars, une animation gourmande aura lieu sur le territoire #PaysBriard, pour tout nos voyageurs.
Un jeu concours sera accessible à tous directement dans les bus du territoire #PaysBriard.
📲 Il suffira de scanner le QR code affiché sur les écrans à bord, renseigner un formulaire pour tenter de remporter une surprise chocolatée.
Île-de-France Mobilitésvous souhaite de joyeuses Pâques !
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