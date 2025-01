Le 8 avril 2024, vos lignes de bus changent de numéro sur le territoire de Marne et Seine

Une nouvelle numérotation sur le territoire de Marne et Seine

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire Marne et Seine, toutes les lignes commencent désormais par 4 et à chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris afin de faciliter le changement (exemple : la 1 devient 431, la ligne 2 devient 432, etc.).

Que va vous apporter ce nouveau numéro ?

Vous pourrez retrouver votre ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous pourrez accéder directement aux informations la concernant.