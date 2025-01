A partir du 1er janvier 2023, le nom du compte twitter @SETRA_Transdev de vos lignes 10, 7, 21 et 23 change et devient @PaysBriard_IDFM !

Pour être tenu informé(e) des actualités, informations trafics, itinéraires et horaires de vos lignes, nous vous invitons à nous suivre dès le 1er janvier 2023 !

Si vous êtes déjà abonné(e), rien ne change pour vous.

Les infos de la ligne 12 seront alors disponibles sur le compte @ReseauBusSTRAV

Bon voyage sur nos lignes !