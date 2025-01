Le Parking Vélos à Louvres

Un stationnement vélo en correspondance avec le bus

Situé à proximité de la Gare de Louvres, en correspondance avec les lignes 702, R4 (vers Roissy), R1 (vers la Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 et R7, votre nouvel équipement vous permet désormais de stationner votre vélo en toute sérénité à tout moment !



Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, cet espace abrité et fermé dispose également d'un dispositif de vidéosurveillance.

30 places sont à votre disposition.



Cet espace est accessible avec un passe Navigo et moyennant la souscription d'un forfait spécifique "Parking Vélos" journalier, mensuel ou annuel.



Vous avez un forfait Navigo Annuel, Imagine'R ou Senior ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez profiter de ce service gratuitement !