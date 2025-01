Le tram T10 sera lancé le 24 juin !

Dès le samedi 24 juin, le tram T10 reliera Antony à Clamart en 21 minutes.

Afin d’offrir une nouvelle solution de mobilité écologique, silencieuse, rapide et efficace aux usagers qui se déplacent dans le Sud des Hauts-de-Seine, une nouvelle ligne de tramway sera mise en service ce samedi 24 juin.

Elle permettra de se déplacer plus facilement avec une connexion directe au RER B, au Tram T6, au Bus TVM et à de nombreuses autres lignes de bus.



L’exploitation du tram T10 a été confiée à RATP Cap Bièvre, qui poursuit actuellement la marche à blanc : ce sont les essais finaux, qui se font dans les mêmes conditions que l’exploitation : les rames circulent à la vitesse commerciale, s'arrêtent à chaque station, ouvrent et ferment les portes, mais n’embarquent pas encore de voyageurs.



Cela permet d'assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes sur la ligne et dans les rames, et d’effectuer les derniers réglages avant la mise en service. Et depuis quelques semaines, l’exploitant réalise les essais « carrousel » : un grand nombre de rames circulent pour simuler l’offre telle qu’elle sera proposée aux voyageurs dès la mise en service.



Rendez-vous le 24 juin pour célébrer l’aboutissement… et faire le premier trajet à son bord !

Retrouvez toute l'information sur le T10 sur son compte Twitter.