Cet été vos lignes partent en vacances

Du nouveau cet été !

Vos lignes 1, 4, 17, 45, 76 et R ne circuleront pas du 10 juillet au 03 septembre. Le TàD prend le relais et vient vous chercher le matin et le soir.

Lignes 1 - 4 - 76 :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare SNCF de Bonnières-sur-Seine.

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare SNCF de Bonnières-sur-Seine vers un arrêt proche de chez vous.

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici

Ligne R :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare routière de Rosny-sur-Seine.

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare routière de Rosny-sur-Seine vers un arrêt proche de chez vous.

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici

Ligne 45 :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare d’Épône.

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare SNCF d’Épône vers un arrêt proche de chez vous.

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici

Ligne 17 :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination des gares d’Hardricourt et des Mureaux

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis les gares d’Hardricourt et des Mureaux vers un arrêt proche de chez vous

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici