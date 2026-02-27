Le Transport à la Demande : simple, flexible, accessible

Lecture 2 min

Le Transport à la Demande répond à vos besoins en complément des autres modes de transport d'Île-de-France. Vous choisissez votre trajet, vous réservez et le véhicule vient à vous. Déployé sur de nombreux territoires en Île-de-France, il est accessible à Aigremont et Chambourcy.

Un dispositif au cœur de la mobilité locale

Le Transport à la Demande (TàD) complète le réseau de bus et de trains en Île-de-France. Déployé sur de nombreux territoires, il répond à vos besoins en déplacement de proximité en :

  • reliant des quartiers résidentiels aux pôles de vie (gares, établissements scolaires, centres-villes),
  • proposant une solution souple là où l'offre classique n’est pas adaptée,
  • voyageant avec les mêmes titres de transport que sur le reste du réseau francilien.

C'est un dispositif pensé pour répondre aux besoins concrets de chaque territoire, y compris le nôtre.

Le TàD sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine

Sur notre territoire, le TàD dessert les communes d’Aigremont et de Chambourcy.

Avec ses 5 arrêts, il permet :

  • un départ vers ou un retour depuis le Collège André Derain à Chambourcy
  • une connexion avec les lignes 8 et R4
  • un accès facilité vers Poissy ou Saint-Germain-en-Laye

Pour s’adapter aux besoins du quotidien, 4 courses circulent chaque jour de semaine sans réservation obligatoire, offrant davantage de souplesse aux voyageurs.

Le service fonctionne du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et la réservation est possible jusqu’à 30 jours à l’avance et au minimum 1 heure avant votre départ.

Comme dans les autres transports en commun, la validation du titre de transport à bord est obligatoire.

Monter à bord du TàD sur les communes d'Aigremont et de Chambourcy.

Consulter les horaires de votre TàD

Comment réserver votre trajet ?

La réservation est rapide et accessible à tous :

  1. Rendez-vous sur l'application Île-de-France Mobilités ou sur https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
  2. Choisissez votre arrêt de départ et d'arrivée
  3. Sélectionnez la date et l'horaire souhaité
  4. Confirmez votre réservation
