Un dispositif au cœur de la mobilité locale
Le Transport à la Demande (TàD) complète le réseau de bus et de trains en Île-de-France. Déployé sur de nombreux territoires, il répond à vos besoins en déplacement de proximité en :
- reliant des quartiers résidentiels aux pôles de vie (gares, établissements scolaires, centres-villes),
- proposant une solution souple là où l'offre classique n’est pas adaptée,
- voyageant avec les mêmes titres de transport que sur le reste du réseau francilien.
C'est un dispositif pensé pour répondre aux besoins concrets de chaque territoire, y compris le nôtre.
Le TàD sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine
Sur notre territoire, le TàD dessert les communes d’Aigremont et de Chambourcy.
Avec ses 5 arrêts, il permet :
- un départ vers ou un retour depuis le Collège André Derain à Chambourcy
- une connexion avec les lignes 8 et R4
- un accès facilité vers Poissy ou Saint-Germain-en-Laye
Pour s’adapter aux besoins du quotidien, 4 courses circulent chaque jour de semaine sans réservation obligatoire, offrant davantage de souplesse aux voyageurs.
Le service fonctionne du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et la réservation est possible jusqu’à 30 jours à l’avance et au minimum 1 heure avant votre départ.
Comme dans les autres transports en commun, la validation du titre de transport à bord est obligatoire.
Comment réserver votre trajet ?
La réservation est rapide et accessible à tous :
- Rendez-vous sur l'application Île-de-France Mobilités ou sur https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
- Choisissez votre arrêt de départ et d'arrivée
- Sélectionnez la date et l'horaire souhaité
- Confirmez votre réservation
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @StGermain_IDFM