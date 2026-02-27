Le TàD sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine

Sur notre territoire, le TàD dessert les communes d’Aigremont et de Chambourcy.

Avec ses 5 arrêts, il permet :

un départ vers ou un retour depuis le Collège André Derain à Chambourcy

une connexion avec les lignes 8 et R4

un accès facilité vers Poissy ou Saint-Germain-en-Laye

Pour s’adapter aux besoins du quotidien, 4 courses circulent chaque jour de semaine sans réservation obligatoire, offrant davantage de souplesse aux voyageurs.

Le service fonctionne du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et la réservation est possible jusqu’à 30 jours à l’avance et au minimum 1 heure avant votre départ.

Comme dans les autres transports en commun, la validation du titre de transport à bord est obligatoire.