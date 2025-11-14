Le vendredi 14 novembre marque une avancée pour la mobilité douce sur le territoire Pays Briard🚲.

Afin de permettre aux voyageurs de stationner leur vélo à proximité des gares et stations, Île-de-France Mobilités poursuit le déploiement des stationnements vélo sécurisés dans toute la Région Île-de-France.



C'est désormais un parking vélo de plus qui voit jour. Nous avons eu le plaisir de réceptionner l'installation ce matin sur le territoire du Pays Briard, à coté de la Gare de MORMANT.

🚲 Cette infrastructure équipés favorise l'intermodalité, en particulier pour parcourir le premier et le dernier kilomètre et rejoindre ainsi les transports collectifs (en l’occurrence ici la ligne P), pour faciliter au quotidien la mobilité douce des habitants du territoire.



Les parkings vélos sont des espaces de stationnement fermés et sécurisés avec des vidéos surveillance mais il existe également des espaces en libre-accès sous la forme d'arceaux abrités. La gare de Mormant est équipée des 2 modèles et d'une station de réparation en libre service, les utilisateurs du territoire étant sensibles à la notion de mobilité douce.



ℹ️L'accès aux places en consignes intérieures est soumis à abonnement et gratuit pour les détenteurs d'un abonnement valide Navigo Annuel, Senior annuel, Imagine R scolaire et Imagine R Etudiant.



📅 Nous vous donnons rendez vous le Mardi 9 décembre, de 16h30 à 18h30

Nous prévoyons une "inauguration", avec au programme :

▪️ Un Stand mobile

▪️ Distribution de flyers

▪️ Distribution de confiseries

▪️ Présence de deux agents Cykleo pour présenter l’équipement

▪️ Inscription au service sur place