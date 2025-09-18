Les 42e Journées européennes du patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025 sur le thème du « patrimoine architectural ».
Et il faut dire que sur ce sujet nous sommes particulièrement gâté dans le Département de Seine-et-Marne.
Une occasion parfaite de visiter gratuitement les plus beaux édifices, monuments et structures hérités du passé sur notre territoire #PaysBriard.
En voici 2 que vous pourrez visiter en utilisant nos lignes de bus 🚌. #OnVousYEmmène
📍Le Château de Brie-Comte-Robert situé sur la Communauté de communes de l'Orée de la Brie :
#OnVousYEmmène avec les lignes 3126, 3148, 7716, 3141, 3108, 3106, 3101, 3121, 3142, 423, 3141
🚏Arrêt de bus : Rendez-vous Château -J.C Barigot
📍Le Château de Blandy-les-Tours situé sur la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts :
#OnVousYEmmène avec la ligne 3124
🚏 Arrêt de bus : Château
Île-de-France Mobilitésvous souhaite un bon week-end 😊
Journées européennes du patrimoine
