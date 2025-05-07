Les cars de la ligne 95-04 équipés de porte-vélos !

Depuis le 15 juillet 2024, pour faciliter l'intermodalité, un service de porte-vélos est proposé à l'arrière des véhicules.

Le service est accessible gratuitement, à partir de 16 ans, avec votre titre de transport habituel, sans réservation au préalable (place non garantie).

Les points d’arrêts où vous pouvez charger votre vélo sont reconnaissables au moyen d'un picto "vélo".

9 arrêts sont éligibles, sur 7 communes :

Gare de Cergy Saint-Christophe (CERGY) Préfecture (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Montreuil Ecole (MONTREUIL-SUR-EPTE) Buchet RD14 (BUHY) La Chapelle (LA CHAPELLE-EN-VEXIN) Gare routière (MAGNY) Porte de Rouen (MAGNY) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Attention, vers Cergy Préfecture, la montée n'est pas possible à partir de l’arrêt Puiseux et au départ de Cergy Préfecture, la descente n'est pas possible jusqu’à l’arrêt Puiseux.