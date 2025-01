Plus de bus le dimanche sur les lignes 32 et 34 !

Les lignes 32 et 34 ont pour point commun de relier les communes de Chaville, Viroflay et Vélizy-Villacoublay. Si la ligne 34 propose un maillage fin de la ville de Vélizy-Villacoublay et la desserte du centre commercial Vélizy 2, la ligne 32 poursuit son parcours au sud pour desservir Jouy-en-Josas et le Campus HEC.

À compter du 22 août 2022, Île-de-France Mobilités renforce la fréquence des lignes 32 et 34 les dimanches et jours fériés pour accompagner le développement de leur fréquentation, à raison d’un bus toutes les 45 minutes en journée au lieu de 60 minutes précédemment.

Ces renforts représentent 9 départs supplémentaires sur la ligne 32 et 8 départs supplémentaires sur la ligne 34, chaque dimanche toute l’année.