Bienvenue sur votre nouveau territoire "Provinois - Brie et Seine" !

À partir du 1er août 2023, Île-de-France Mobilités, améliore son offre sur le territoire « Provinois – Brie et Seine ».

Cette nouvelle offre s’inscrit dans le programme de développement de l’offre bus à l’échelle régionale porté par Île-de-France Mobilités, qui met aussi en place une renumérotation progressive, plus pratique et plus simple des lignes de bus et cars. La nouvelle offre a été déterminée en amont par Île-de-France Mobilités, en coopération avec les Communautés de Communes du Provinois, de la Brie Nangissienne et de la Bassée-Montois.

Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités de vos lignes sur le site iledefrance-mobilites.fr ou sur l’application Île-de-France Mobilités. Des alertes info trafic sous forme de notification sont paramétrables très facilement en mettant simplement une ligne en favori.

Un compte Twitter @Provinois_IDFMpermettra de suivre en temps réel les actualités et les informations du réseau.

Les coordonnées téléphoniques sont désormais les suivantes : 01 84 74 58 90