L'Express 1, la voie royale pour vos trajets du quotidien !

Depuis Saint-Germain-en-Laye, en passant par le Centre Commercial Parly 2 et le Château de Versailles, l'Express 1 facilite votre quotidien. Rapide, fiable et pratique, elle relie des pôles majeurs du territoire. Et si, vous empruntiez la voie Royale ?

Une ligne directe pour tous vos voyages

Pensée pour vous simplifier le quotidien, la ligne Express 1 assure des liaisons rapides et régulières entre les gares de Saint-Germain-en-Laye et Versailles Chantiers avec :

  • Un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe, du lundi au vendredi.
  • Des départs de 4h55 à 21h30 de Saint-Germain-en-Laye Versailles.
  • Un service 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.

Des points clés à portée de bus

Travail, école, culture, loisirs...la ligne Express 1 vous accompagne partout :

  • Gares de Versailles Chantiers et de Saint-Germain-en-Laye pour vous rendre vers Paris et La Défense avec le RER A et le train U
  • Château de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et de Monte-Cristo
  • Centre Commercial Parly 2
  • Musée du Domaine Royal de Marly et le Théâtre Montansier

Et n'oubliez pas, à chaque montée on adopte le réflexe validation !

Ce geste quotidien a un impact concret pour vous et pour l’ensemble des voyageurs, il permet de :

  • Sécuriser vos trajets et voyager en règle
  • Contribuer à améliorer la mobilité de demain

Chaque validation permet d'ajuster l'offre de transport à vos besoins et améliorer la qualité de vos futurs voyages sur l'Express 1.

