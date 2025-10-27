Une ligne directe pour tous vos voyages
Pensée pour vous simplifier le quotidien, la ligne Express 1 assure des liaisons rapides et régulières entre les gares de Saint-Germain-en-Laye et Versailles Chantiers avec :
- Un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe, du lundi au vendredi.
- Des départs de 4h55 à 21h30 de Saint-Germain-en-Laye ↔ Versailles.
- Un service 7j/7, y compris le week-end et les jours fériés.
Des points clés à portée de bus
Travail, école, culture, loisirs...la ligne Express 1 vous accompagne partout :
- Gares de Versailles Chantiers et de Saint-Germain-en-Laye pour vous rendre vers Paris et La Défense avec le RER A et le train U
- Château de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et de Monte-Cristo
- Centre Commercial Parly 2
- Musée du Domaine Royal de Marly et le Théâtre Montansier
Et n'oubliez pas, à chaque montée on adopte le réflexe validation !
Ce geste quotidien a un impact concret pour vous et pour l’ensemble des voyageurs, il permet de :
- Sécuriser vos trajets et voyager en règle
- Contribuer à améliorer la mobilité de demain
Chaque validation permet d'ajuster l'offre de transport à vos besoins et améliorer la qualité de vos futurs voyages sur l'Express 1.
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @StGermain_IDFM