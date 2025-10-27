Et n'oubliez pas, à chaque montée on adopte le réflexe validation !

Ce geste quotidien a un impact concret pour vous et pour l’ensemble des voyageurs, il permet de :

Sécuriser vos trajets et voyager en règle

Contribuer à améliorer la mobilité de demain

Chaque validation permet d'ajuster l'offre de transport à vos besoins et améliorer la qualité de vos futurs voyages sur l'Express 1.