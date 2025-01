Avec votre nouvelle offre bus sur les lignes 02, 03 et 04, utilisez votre temps pour ce qui compte vraiment, dès le 3 janvier 2022 !

Tous les chemins mènent au Tzen 1 !

Les lignes 02, 03 et 04 vous offrent des trajets concentrés sur les correspondances avec le Tzen1, en heure de pointe :

Pour vous accompagner au mieux lors de vos déplacements, la correspondance entre la ligne 02 et le Tzen1 est possible à l’arrêt « Les Près Hauts »

La correspondance entre le Tzen 1 et les lignes 03 et 04 est possible à l’arrêt « Le Fresne »

En heure creuse, il vous est possible de prendre la ligne 7001 (en remplacement de la ligne 02), la correspondance avec le Tzen1 est alors possible à l’arrêt « Pointe Ringale-Le-Golf »