Dès le 3 janvier 2022, la ligne 21 en fait plus pour vous !

Ce que la ligne 21 vous apporte :

- Un bus toutes les 15 minutes en heure de pointe et toutes les 30 minutes en heure creuse.

- Des déplacements intercommunaux plus simples et plus directs avec moins de correspondances

- Desserte directe sans correspondances du collège des Maillettes aux horaires d’entrées et de sorties de l’établissement

- Suppression de la desserte du centre de Combs-la-Ville (arrêt Gambetta, Collège Les Aulnes et « Pablo Picasso) pour un trajet + rapide

- Les correspondances avec le Tzen1 se feront dorénavant à la gare de Lieusaint-Moissy (au lieu de l’arrêt « Quatre Chemins »

- L’arrêt « Noyer Perrot » est désormais desservis par la ligne 21

Lignes 22/23 et 24/25 prennent le relais !

Les arrêts « Place du Colombier », « Jules Ferry », « Place des Chartreux », « Collège St Louis », « Grands Champs », « Moulin à vent » et « Université » sont désormais desservis par les lignes 24/25.

Les arrêts « Gué de Ville » et « Les Grés » seront désormais desservis par les lignes 22/23

L’arrêt « Lycée Galilée » est déplacé sur l’Avenue André Malraux.