Actualités similaires

Un trajet plus direct

La ligne emprunte désormais un itinéraire reliant directement la gare d’Évry-Courcouronnes (Niveau 0) et Sainte-Geneviève-des-Bois. Les arrêts « Gare d’Evry-Courcouronnes - Niveau 1 », « Cité administrative » et « Institut de Biologie » sont désormais supprimés et desservis par les lignes 4122 et 9101.

Une desserte plus fine du territoire

Quatre nouveaux arrêts sont créés afin de mieux desservir les pôles d’emplois et les cœurs de ville :

Valvert– Route de Corbeil (nouvelle zone commerciale et de loisirs de la Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois)

(nouvelle zone commerciale et de loisirs de la Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois) Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)

(Saint-Germain-lès-Arpajon) Place (Fontenay-lès-Briis)

(Fontenay-lès-Briis) Bligny – Clinique CMC (Fontenay-lès-Briis)

Un ajustement des temps de parcours est également apporté pour améliorer la ponctualité de votre ligne.

La ligne 4504 circule :