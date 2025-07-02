A compter du lundi 7 juillet, certaines courses ont pour terminus la gare de Nointel-Mours et ne desservent plus les arrêts entre la Gare de Nointel-Mours et Grands Champs.
Consultez la fiche horaire pour plus d'informations.
A partir du 7 juillet 2025, du changement sur votre ligne 1302
Publié le
Lecture 1 min
Votre ligne évolue !
A compter du lundi 7 juillet, certaines courses ont pour terminus la gare de Nointel-Mours et ne desservent plus les arrêts entre la Gare de Nointel-Mours et Grands Champs.
Consultez la fiche horaire pour plus d'informations.