A partir du 7 juillet 2025, du changement sur votre ligne 1302

Publié le

Lecture 1 min

Votre ligne évolue !

A compter du lundi 7 juillet, certaines courses ont pour terminus la gare de Nointel-Mours et ne desservent plus les arrêts entre la Gare de Nointel-Mours et Grands Champs.

Consultez la fiche horaire pour plus d'informations.

Fiche horaires ligne 1302 valable au 07/07/2025

 -  724.2 KB