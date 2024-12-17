Actualités similaires

Une nouvelle ligne Express reliant Corbeil-Essonnes au Marché International de Rungis

À partir du 06 janvier 2025

Découvrez la nouvelle ligne Express reliant Corbeil-Essonnes au Marché International de Rungis.

Ligne 9112
Ligne Express 9112

Une nouvelle offre :

Profitez d'un trajet sans stress, vous permettant de vous détendre ou de travailler en accédant directement à votre destination. Depuis Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes vous bénéficiez d’un accès direct au Métro 14 via les stations « Aéroport d’Orly » et « Chevilly-Larue ».

Vous pouvez également rejoindre l’aéroport d’Orly en 50 minutes en moyenne depuis Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes.

Des horaires étendus :

La ligne fonctionne du lundi au dimanche toute l’année de 4h à minuit :

  • Du lundi au vendredi : 1 car toutes les 30 minutes de 5h00 à 9h00 et de 16h00 à 20h00 et toutes les heures en journée.
  • Le week-end : 1 car toutes les heures.
