Actualités similaires

Découvrez la nouvelle ligne Express reliant Corbeil-Essonnes au Marché International de Rungis.
Une nouvelle offre :
Profitez d'un trajet sans stress, vous permettant de vous détendre ou de travailler en accédant directement à votre destination. Depuis Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes vous bénéficiez d’un accès direct au Métro 14 via les stations « Aéroport d’Orly » et « Chevilly-Larue ».
Vous pouvez également rejoindre l’aéroport d’Orly en 50 minutes en moyenne depuis Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes.
Des horaires étendus :
La ligne fonctionne du lundi au dimanche toute l’année de 4h à minuit :
- Du lundi au vendredi : 1 car toutes les 30 minutes de 5h00 à 9h00 et de 16h00 à 20h00 et toutes les heures en journée.
- Le week-end : 1 car toutes les heures.