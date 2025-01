A Lieusaint et Moissy-Cramayel, du nouveau sur les lignes 22, 23, 24, 25, 27 et 51 dès le 3 janvier 2022 !

Lignes 24 et 25

À Lieusaint, grâce à la création des lignes 24 et 25 , profitez d’une meilleure desserte inter-quartiers de la commune et de trajets plus rapides vers la gare en correspondance avec le TZen1 .

Profitez du trafic le dimanche sur les lignes 24 et 25 pour les quartiers Est de Lieusaint.

Les arrêts « Place du Colombier », « Jules Ferry », « Place des Chartreux », « Collège St Louis »,

« Grands Champs », « Moulin à vent » et « Université » sont désormais desservis par les lignes 24 et 25.