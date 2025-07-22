Lignes 6202 : de 12h à 19h, l'itinéraire de votre ligne est coupé en 2 :

Itinéraire 1 -> La Celle Saint-Cloud <> Europe (6214)

Itinéraire 2 -> Cistercien <> Gare des Chantiers Gare Routière

Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Place du marché Notre Dame, Europe (Reporté arrêt Europe Saint-Cloud de la ligne 6214), Préfecture, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Cistercien (reporté arrêt Cistercien Pont Colbert de la ligne 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine et Porchefontaine Louis XIV

Pour rejoindre les arrêts dans ces secteurs neutralisés :

En provenance de La Celle Saint-Cloud, terminus à Europe (ligne 6214). Pour vous rapprocher du secteur de Versailles-Chantiers, récupérez la ligne 6201 à l’arrêt Europe Saint-Cloud (arrêt ligne 6205) et descendez à l’arrêt Saint-Charles. Pour vous rapprocher du secteur de Porchefontaine, récupérez le bus 6202 en Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière jusqu’à l’arrêt Cisterciens (terminus). Rejoindre le secteur de Porchefontaine à pied.

En provenance de Porchefontaine Louis XIV, rejoignez l’arrêt Cisterciens (6122) à pied puis ligne 6202 jusqu’à la gare de Versailles Chantiers-Gare Routière (terminus).

Pour aller sur Le Chesnay-Rocquencourt ou La Celle Saint-Cloud, rejoindre l’arrêt Saint-Charles (20 mn à pied) pour récupérer la ligne 6201 puis descendez à l’arrêt Europe (arrêt ligne 6205) pour reprendre la ligne 6202 sur son tronçon Europe (arrêt ligne 6214) vers Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud.