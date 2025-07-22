Lignes 6201 : de 12h à 19h, les arrêts suivants ne sont pas desservis : Place du Marché Notre Dame, Europe (Reporté arrêt Europe Saint-Cloud de la ligne 6205), Préfecture, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Gare de Versailles Chantiers Gare Routière, Vergennes, Coypel Champ Lagarde et Villa Champ Lagarde
Pour rejoindre les arrêts situés dans ce secteur neutralisé, descendez à Europe Saint-Cloud ou Saint-Charles puis rejoindre votre destination à pied.
Lignes 6202 : de 12h à 19h, l'itinéraire de votre ligne est coupé en 2 :
Itinéraire 1 -> La Celle Saint-Cloud <> Europe (6214)
Itinéraire 2 -> Cistercien <> Gare des Chantiers Gare Routière
Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Place du marché Notre Dame, Europe (Reporté arrêt Europe Saint-Cloud de la ligne 6214), Préfecture, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Cistercien (reporté arrêt Cistercien Pont Colbert de la ligne 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine et Porchefontaine Louis XIV
Pour rejoindre les arrêts dans ces secteurs neutralisés :
En provenance de La Celle Saint-Cloud, terminus à Europe (ligne 6214). Pour vous rapprocher du secteur de Versailles-Chantiers, récupérez la ligne 6201 à l’arrêt Europe Saint-Cloud (arrêt ligne 6205) et descendez à l’arrêt Saint-Charles. Pour vous rapprocher du secteur de Porchefontaine, récupérez le bus 6202 en Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière jusqu’à l’arrêt Cisterciens (terminus). Rejoindre le secteur de Porchefontaine à pied.
En provenance de Porchefontaine Louis XIV, rejoignez l’arrêt Cisterciens (6122) à pied puis ligne 6202 jusqu’à la gare de Versailles Chantiers-Gare Routière (terminus).
Pour aller sur Le Chesnay-Rocquencourt ou La Celle Saint-Cloud, rejoindre l’arrêt Saint-Charles (20 mn à pied) pour récupérer la ligne 6201 puis descendez à l’arrêt Europe (arrêt ligne 6205) pour reprendre la ligne 6202 sur son tronçon Europe (arrêt ligne 6214) vers Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud.
Lignes 6203 : de 12h à 19h, l'itinéraire de votre ligne est coupé en 2 :
Itinéraire 1 -> Satory <> Tournelles
Itinéraire 2 -> Europe (6214) <> Hôpital A.Mignot Accueil
Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Borgnis Desbordes, Evêché et Bourdonnais (vers Tournelles uniquement), Gare de Versailles Château Rive Gauches, Préfecture, Europe (reporté arrêt Europe de la ligne 6214) et Place du Marché Notre Dame"
Pour rejoindre les arrêts dans ces secteurs neutralisés :
En provenance de Satory, descendez à Tournelles puis rejoindre vos arrêts à pied. Pour l'hôpital A. Mignot Accueil, aller à pied jusqu'à l'arrêt Europe (6214) et récupérez la ligne 6203 à destination de l'Hôpital.
En provenance de l'Hôpital A. Mignot Accueil, descendez à l'arrêt Europe (6214) puis rejoignez l'arrêt Tournelles à pied et récupérez le bus 6203 pour rejoindre le quartier de Satory.
Lignes 6204 : de 12h à 19h, les arrêts suivants ne sont pas desservis : Place du Marché Notre Dame, Europe (Reporté arrêt Europe av. Saint-Cloud de la ligne 6214), Préfecture, Hôtel de Ville, Noailles, Gare des Chantiers - Etats Généraux et Gare de Versailles Chantiers Gare Routière
Pour rejoindre les arrêts situés dans ce secteur neutralisé, en provenance de Pershing, descendez à Europe ligne 6214 puis rejoindre votre destination à pied.
En provenance de la gare de Versailles Chantiers, rejoignez l'arrêt Europe (6214) à pied puis récupérez la ligne 6204 vers Pershing.
Lignes 6206 : de 12h à 19h, l'itinéraire de votre ligne est coupé en 2 :
Itinéraire 1 -> Gare de Viroflay Rive Gauche <> Collège Rameau
Itinéraire 2 -> Saint-Symphorien<> Gare de Viroflay Rive Gauche
Les arrêts suivants ne sont pas desservis : Gare des Chantiers Abbé Rousseaux, Jean Mermoz, Coypel Champ Lagarde, Villa Champ Lagarde et Collège Rameau (vers la gare de Viroflay Rive Gauche uniquement)
Pour rejoindre les arrêts situés dans ce secteur neutralisé,
En provenance de la gare de Viroflay Rive Gauche, descendez à Collège Rameau puis rejoindre votre destination à pied.
A destination de la gare de Viroflay Rive Gauche, rejoignez l'arrêt Saint-Symphorien à pied et récupérez le bus 6206.
Lignes 6210 : de 12h à 19h, les arrêts suivants ne sont pas desservis :
Lycée Jules Ferry, Borgnis Desbordes, Evêché, Bourdonnais, Tournelles, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Préfecture et Europe (reporté à l'arrêt Europe Saint-Cloud de la ligne 6205)
Pour rejoindre les arrêts situés dans ce secteur neutralisé, en provenance de la gare de Vaucresson, descendez à l'arrêt Europe (6205) puis rejoindre votre destination à pied.
En provenance du Lycée Jules Ferry, rejoignez l'arrêt Europe () à pied et récupérez la ligne vers la gare de Vaucresson.
Lignes 6214 : de 12h à 19h, les arrêts suivants ne sont pas desservis : Prés aux bois, Grand Siècle (reporté à l'arrêt Grand Siècle Rue Vauban ligne 6201), Place du Marché Notre Dame, Château et Préfecture
Pour rejoindre les arrêts situés dans ce secteur neutralisé, en provenance de Prés aux bois, rejoignez l'arrêt Grand Siècle à pied puis récupérez la ligne 6214 à destination de Europe.
Lignes 6211 / 6240 / 6252 sont interrompues de 12h à 19h