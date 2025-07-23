Dès le 1er septembre, l’offre des lignes de bus 6 et 12 sera renforcée afin d’apporter une réponse mieux adaptée à vos habitudes de déplacement, tous les jours de la semaine.
LIGNE 6
Davantage de bus depuis la gare de Maisons-Laffitte
Deux nouveaux départs vous sont proposés aux heures de pointe à 17 h 00 et 19 h 30. Cela vous permet de bénéficier d’un bus toutes les dix minutes entre 16 h 30 et 19 h 30.
L’amplitude du soir est élargie pour vous permettre deux nouvelles correspondances avec le RER. Les derniers bus partent à 21 h 00 (arrivée du train à 20 h 54) et 21 h 20 (arrivée du train à 21 h 13).
LIGNE 12
Un itinéraire unique et simplifié
Fini les changements d’itinéraires en fonction des heures et des bus ! Maintenant, les voyageurs profitent d’un seul et unique trajet, quel que soit le jour de la semaine.
Autre nouveauté : la création de l’arrêt « Hippodrome ».
En semaine, davantage de bus
- Un départ supplémentaire est ajouté à 16 h 30.
- Le dernier départ se fait à 21 h 00 au lieu de 20 h 48.
Le week-end, 3 départs ajoutés le samedi et 10 le dimanche
- Le samedi, le premier bus part à 6 h 30 au lieu de 7 h 05 auparavant et le dernier à 21 h 10 au lieu de 20 h 25.
- Le dimanche, un bus part toutes les heures, dès 7 h 00 du matin et jusqu’à 21 h 00. Vous passerez donc de 5 départs dans la journée à 15 départs !