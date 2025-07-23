LIGNE 6

Davantage de bus depuis la gare de Maisons-Laffitte

Deux nouveaux départs vous sont proposés aux heures de pointe à 17 h 00 et 19 h 30. Cela vous permet de bénéficier d’un bus toutes les dix minutes entre 16 h 30 et 19 h 30.

L’amplitude du soir est élargie pour vous permettre deux nouvelles correspondances avec le RER. Les derniers bus partent à 21 h 00 (arrivée du train à 20 h 54) et 21 h 20 (arrivée du train à 21 h 13).