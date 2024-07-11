Certaines lignes autour de Chelles (STBC) sont impactées par l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024.
Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :
- Ligne Express 19 : Trajet modifié du 15 juillet au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 2 : Trajet modifié du 15 juillet au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 6 : Trajet modifié du 15 juillet au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 8 : Trajet modifié du 15 juillet au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 701 : Trajet modifié du 15 juillet au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 3 : Trajet modifié du 2 septembre au 15 septembre 202. Retrouvez le détail de ces modifications Direction Chelles ici . Et retrouvez le détail de ces modifications Direction Villeparisis ici
- Ligne 7 : Trajet modifié du 2 septembre au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 7s : Trajet modifié du 2 septembre au 15 septembre 2024. Retrouvez le détail de ces modifications ici
Accès à la gare Gare de Chelles :
Les affectations de Quais des lignes de bus sont modifiées du 15 juillet au 10 septembre
Retrouver le plan de la gare de Chelles du 15 juillet au 10 septembre ici
Les impacts sur le réseau aux alentours et en Île-de-France
Consultez notre calculateur d’itinéraires et nos fiches horaires
Pour prévoir au mieux vos trajets, rien de plus simple, consultez notre calculateur d'itinéraires sur notre site internet ou sur l’application Île-de-France Mobilités ou rendez-vous dans la rubrique “Horaires” de l'app ou du site.
Les trajets et horaires proposés sont mis à jour en temps réel et en fonction du trafic.