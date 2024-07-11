Cet été, les horaires de vos lignes autour de Chelles (STBC) évoluent avec les Jeux de Paris 2024

Publié le

Lecture 2 min

Vos lignes seront impactées par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On vous explique tout.

Certaines lignes autour de Chelles (STBC) sont impactées par l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024.

Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :

Accès à la gare Gare de Chelles :

Les affectations de Quais des lignes de bus sont modifiées du 15 juillet au 10 septembre

Retrouver le plan de la gare de Chelles du 15 juillet au 10 septembre ici

Les impacts sur le réseau aux alentours et en Île-de-France

