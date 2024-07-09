Cet été, vos lignes de bus autour de Clichy-sous-Bois, Coubron, Courtry (TRA) évoluent avec les Jeux de Paris 2024

Publié le

Vos lignes seront impactées par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On vous explique tout.

Certaines lignes TRA sont impactées par l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment par :

  • Le montage et démontage des sites éphémères pour la mise en place des Navettes JO à partir du 8 juillet en gare de Chelles
  • Le passage de la Flamme Olympique les 20, 25 juillet et 27 août 2024
  • Le Cyclisme paralympique – du lundi 2 septembre au samedi 07 septembre
  • Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :

Passage de la flamme le samedi 20 juillet, jeudi 25 juillet et mardi 27 août 2024

Cyclisme Paralympique lundi 2 septembre au samedi 7 septembre

Autres lignes impactées :

Gare de Chelles : Du 8 juillet au 15 septembre 2024

Les impacts sur le réseau en Île-de-France

