Certaines lignes TRA sont impactées par l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment par :
- Le montage et démontage des sites éphémères pour la mise en place des Navettes JO à partir du 8 juillet en gare de Chelles
- Le passage de la Flamme Olympique les 20, 25 juillet et 27 août 2024
- Le Cyclisme paralympique – du lundi 2 septembre au samedi 07 septembre
- Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :
Passage de la flamme le samedi 20 juillet, jeudi 25 juillet et mardi 27 août 2024
- Ligne 613 : Trajet modifié le samedi 20 juillet entre 13h et 17H30. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 613 : Trajet modifié le jeudi 25 juillet entre 12h et 13H30. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 613 : Trajet modifié le mardi 27 août entre 9h et 10H30. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 605 : Trajet modifié le mardi 27 août entre 9h et 10H30. Retrouvez le détail de ces modifications ici
Cyclisme Paralympique lundi 2 septembre au samedi 7 septembre
- Ligne 603 : Trajet modifié du 2 au 7 septembre. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 613 : Trajet modifié du 2 au 7 septembre. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 623 : Trajet modifié du 2 au 7 septembre. Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 643 : Trajet modifié du 2 au 7 septembre Retrouvez le détail de ces modifications ici
- Ligne 644 : Trajet modifié du 2 au 7 septembre. Retrouvez le détail de ces modifications ici
Autres lignes impactées :
- Lignes Express100 (Cyclisme paralympique) : Le détail des impacts est disponible ici
- Lignes 146 (Cyclisme paralympique) : Le détail des impacts est disponible ici
Gare de Chelles : Du 8 juillet au 15 septembre 2024
- Ligne 613 : Le départ et le terminus de la ligne 613 se fera en partie nord de la gare de Chelles. Plan de la gare de Chelles disponible ici
- Ligne 701 : Les quais de départ et de dépose sont modifiés. Vous trouverez le détail sur le plan de la gare de Chelles disponible ici
Les impacts sur le réseau en Île-de-France
