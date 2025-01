Le bus de Noël est de retour

Ensemble, collectons des jouets pour les enfants !

Afin que chaque enfant puisse bénéficier d'un noël unique, le réseau de bus Île-de-France Mobilités du territoire Cœur d’Essonne organise la 6ème édition de sa collecte de jouets à bord du Bus de Noël.

L'opération Bus de Noël et organisée en partenariat avec les communes et les associations. L’ensemble des jouets sera ensuite trié et remis aux organismes caritatifs et sociaux qui se chargeront de la distribution auprès des enfants issus de familles aux revenus modestes.

Seuls les jouets en bon état et en fonctionnement seront acceptés et pour une raison d'hygiène, les peluches ne seront pas acceptées.

Venez faire don de vos jouets auprès du Père Noël et participez à une action solidaire.

Retrouvez ci-dessous les dates de passage du bus de Noël 2023 dans chaque commune ainsi que les lieux et horaires de présence :

Breuillet :

Samedi 18 novembre de 10h à 13h – Parking de Carrefour Market

Saint-Michel-sur-Orge :

Mercredi 13 décembre de 14h à 17h – Devant l’Hôtel de ville

Samedi 16 décembre de 09h à 12h : Parking de Géant Casino

La Norville :

Mercredi 29 novembre de 10h à 13h – Parking du Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois :

Samedi 25 novembre de 14h à 18h - Place du marché

Samedi 02 décembre de 14h à 18h – Jardin Public

Brétigny-sur-Orge :

Mercredi 6 décembre de 09h à 12h – Parking d’Auchan

Jeudi 14 décembre de 09h à 12h – Place du Marché

Morsang-sur-Orge :

Samedi 09 décembre de 09h à 18h – Parking d’Intermarché

Nous comptons sur vous!