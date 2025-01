Nouveau sur votre réseau : le TàD ligne N arrive le 30 août !

Le Transport à la Demande : un service innovant et sur-mesure pour vos déplacements!

La ligne N évolue avec un service innovant pour la desserte de Vaux-le-Penil et en particulier sa Zone d’Activité.

Ainsi la ligne N devient une ligne TàD à partir de l’arrêt Foch Niepce pour une desserte plus fine et plus souple de la Zone d'Activités de Vaux-le-Penil et ses alentours.

Gagnez en temps de trajet à l'aller avec un parcours sur-mesure sur le périmètre de la Zone d'Activité.

Gagnez en temps d'attente au retour, avec un service qui vient vous récupérer à l'heure de votre choix.

Cette nouveauté entre en vigueur le 30 août mais vous pouvez préparer vos réservations dès le 16 août.

Comment ça fonctionne ?