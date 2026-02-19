Actualités similaires

Plusieurs lignes du territoire de Centre et Sud Yvelines changent d'horaires à partir du lundi 9 mars 2026 :
Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :
- Ligne 5307 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5311 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5313 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5330 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5334 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5337 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5348: nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5349 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5359: nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5367 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5371 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5211 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5224 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5242 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5278 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 7806 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 7812 : nouveau dépliant disponible ici.
Par ailleurs, un nouveau service pratique et innovant sera déployé sur l’ensemble des points d’arrêt de ces lignes : un QR code vous permettra d’accéder en temps réel au prochain passage de votre bus. Il vous suffira de scanner le code avec votre smartphone pour obtenir immédiatement l’information actualisée.
Pour calculer votre itinéraire, cherchez les horaires de passage de votre bus, consultez les infos trafic, téléchargez l'appli Île-de-France Mobilités !
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À bientôt sur votre territoire !