Dans le cadre des travaux liés aux aménagements du Tzen 4 en gare d’Evry-Courcouronnes, la déviation mise en place sur le boulevard des Champs-Élysées va se prolonger jusqu’à l’été 2025.

La mise en place de ces nouveaux horaires porte sur les lignes 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 et 4245.

Afin de s’adapter à ces nouvelles conditions de circulation et de garantir un service plus fiable, de nouveaux horaires seront appliqués sur vos lignes de bus à compter du lundi 17 mars 2025.

Ces nouveaux horaires ont pour objectif d’améliorer la ponctualité de vos bus et de réduire les retards importants pouvant survenir pendant cette période de travaux.

Vous pourrez consulter ces nouveaux horaires :