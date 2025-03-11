Retrouvez les dépliants horaires à télécharger dans cet article !
Dans le cadre des travaux liés aux aménagements du Tzen 4 en gare d’Evry-Courcouronnes, la déviation mise en place sur le boulevard des Champs-Élysées va se prolonger jusqu’à l’été 2025.
La mise en place de ces nouveaux horaires porte sur les lignes 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 et 4245.
Afin de s’adapter à ces nouvelles conditions de circulation et de garantir un service plus fiable, de nouveaux horaires seront appliqués sur vos lignes de bus à compter du lundi 17 mars 2025.
Ces nouveaux horaires ont pour objectif d’améliorer la ponctualité de vos bus et de réduire les retards importants pouvant survenir pendant cette période de travaux.
Vous pourrez consulter ces nouveaux horaires :
- Sur le site internet et l’application mobile Ile-de-France Mobilités
- Aux arrêts de bus des lignes à partir du 14 avril 2025
- Par téléphone au 0 800 10 20 20
- A l’agence Bus Centre Essonne
Retrouvez les dépliants horaires de vos lignes :
Prendre mon bus autour de la gare d'Evry-Courcouronnes :